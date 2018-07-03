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"Севилья" подписала полузащитника "Лилля" Ибраима Амаду

Полузащитник Ибраим Амаду перешел из "Лилля" в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний француз подписал четырехлетний контракт с испанским клубом. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Амаду сыграл в 32 матчах во всех турнирах и заработал 3 желтые карточки.
Теги: Севилья Лилль
Сегодня, 11:09
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