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"Валенсия" согласовала с "Атлетико" трансфер Гамейро за 20 млн евро

Форвард "Атлетико" Кевин Гамейро близок к переходу в "Валенсию".

"Летучие мыши" согласовали трансфер 31-летнего француза за 14 миллионов евро плюс 6 млн в виде бонусов, сообщает Marca

Мадридский клуб официально одобрит уход Гамейро после того, как подпишет нападающего "Милана" Николу Калинича.
Теги: Валенсия Атлетико Гамейро Калинич
Вчера, 23:08
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