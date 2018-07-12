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Марсело: не думал, что наступит момент прощания с Криштиану Роналду

Защитник "Реала" Марсело попрощался с форвардом Криштиану Роналду, который стал игроком "Ювентуса".

"Настало время прощаться. Клянусь, не думал, что этот момент когда-либо наступит. Но в этой жизни ничего не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив в своем новом приключении.

Мы почти 10 лет играли вместе, 10 лет радости, хорошего футбола, побед, поражений и прекрасных моментов. Я многому научился у тебя. Твоя приверженность – самое невероятное качество, которое я видел у спортсменов.

Мне будет не хватать твоих предматчевых речей. Горжусь, что играл с тобой, не только лучшим футболистом в истории, но и потрясающим человеком", – написал Марсело.
Теги: Марсело Роналду Реал
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