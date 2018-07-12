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Клеман Лангле перешел в "Барселону"
Пресс-служба "Барселоны" объявила о переходе защитника "Севильи" Клемана Лангле.
Каталонцы выплатили за 23-летнего француза отступные в размере 35,9 миллионов евро.
Контракт Лангле рассчитан до 30 июня 2023 года. Отступные – 300 млн евро.
В минувшем сезоне футболист провел за "Севилью" 35 матчей в примере, забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.
Каталонцы выплатили за 23-летнего француза отступные в размере 35,9 миллионов евро.
Контракт Лангле рассчитан до 30 июня 2023 года. Отступные – 300 млн евро.
В минувшем сезоне футболист провел за "Севилью" 35 матчей в примере, забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.
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