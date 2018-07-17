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Арсен Венгер: я жалею, что проработал 22 года в одном клубе

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что жалеет о долгих годах, проведенных в одном клубе.

"Крупнейшая ошибка в моей карьере? Наверное, работа в одном клубе в течение 22 лет.

Я из тех людей, которые любят много путешествовать. Но мне также по нраву вызовы. Временами я был заложником собственного испытания", - сказал Венгер.

Goal.com
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 14:21
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