Арсен Венгер: я жалею, что проработал 22 года в одном клубе

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что жалеет о долгих годах, проведенных в одном клубе."Крупнейшая ошибка в моей карьере? Наверное, работа в одном клубе в течение 22 лет.Я из тех людей, которые любят много путешествовать. Но мне также по нраву вызовы. Временами я был заложником собственного испытания", - сказал Венгер.