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Алиссон прибыл в "Ливерпуль" для прохождения медосмотра

Бразилец Алиссон прилетел в Англию, где сегодня должен пройти медицинский осмотр на базе "Ливерпуля".

Как сообщает Sky Sports, английский клуб уже согласовал с "Ромой" все детали трансфера голкипера.

В случае если футболист успешно пройдет медосмотр, то ожидается, что он подпишет шестилетний контракт с "Ливерпулем", рассчитанный до конца сезона 2023/24. Сумма трансфера составит около 75 млн евро. Этот трансфер сделает 25-летнего голкипера самым дорогим вратарем в истории футбола.
Теги: Алиссон Ливерпуль Рома
Сегодня, 11:42
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