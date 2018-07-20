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Арсен Венгер - главный кандидат на пост тренера сборной Японии

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить сборную Японии, сообщает Daily Mail.

68-летний француз – основной кандидат в списке Ассоциации футбола Страны восходящего солнца.

У Венгера уже есть опыт работы в Японии – в сезоне-1995/96 он возглавлял "Нагоя Грампус".

Срок контракта нынешнего главного тренера сборной Японии Акиры Нисино истекает в конце июля и не будет продлен. На ЧМ-2018 Япония дошла до 1/8 финала, где проиграла Бельгии (2:3).
Теги: Венгер Сборная Японии
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