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Артем Милевский: "Брестский" навсегда. Удачи вам, мужики

Нападающий Артем Милевский прокомментировал свой уход из брестского "Динамо" и обратился к полузащитнику команды Павлу Савицкому.

"Сава! Рад тебе всегда, как и всему Бресту! Ведь "Миля, Миля" это незабываемо. Удачи вам всем, мужики, "Брестский" навсегда. Всем здоровья и добра. Спасибо всем!", - написал футболист в Инстаграме.

Теги: Милевский
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