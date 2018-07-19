Артем Милевский: "Брестский" навсегда. Удачи вам, мужики

Нападающий Артем Милевский прокомментировал свой уход из брестского "Динамо" и обратился к полузащитнику команды Павлу Савицкому."Сава! Рад тебе всегда, как и всему Бресту! Ведь "Миля, Миля" это незабываемо. Удачи вам всем, мужики, "Брестский" навсегда. Всем здоровья и добра. Спасибо всем!", - написал футболист в Инстаграме.