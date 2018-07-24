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Криштиану Роналду сравнили с Майклом Джорданом

Легендарный канадский баскетболист Стив Нэш высказал свое мнение о нападающем "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отметил, что португалец напоминает ему именитого баскетболиста Майкла Джордана.

"Криштиану Роналду во многом напоминает мне Майкла Джордана. Это один из самых примечательных людей в спорте, и он все еще выступает. Но дело не только в его умения на поле. Я высоко ценю его превращения, то, как он меняется с годами", — приводит его слова Bleacher Report.

При этом разыгрывающий подчеркнул, что лучшим футболистом мира считает форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси — мой любимый игрок, пожалуй, он лучший в истории футбола. Но, особенно в прошлом году, величие Роналду было недостижимо ни для кого, даже для Месси", — заключил Нэш.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Месси
Сегодня, 18:36
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Джордан один такой волшебник в баскете,такого больше не будет.А Роналду один из величайших футболистов всех времён и лучше Месси однозначно,моё мнение.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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