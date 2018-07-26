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Хамес заплатит 11,65 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", заплатит 11,65 миллионов евро за налоговое мошенничество, информирует El Mundo.

27-летний колумбиец, в 2014 году переехавший в Испанию, не указал себя как резидента этой страны и не стал уплачивать часть налогов. Налоговая инспекция утверждает, что хавбек обязан выплатить налоги в полном объеме, поскольку большая часть его экономической активности в 2014 году была связана именно с Испанией.

В итоге Хамесу придется заплатить 11,65 миллиона евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Хамес Родригес
Сегодня, 16:01
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