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Хамес заплатит 11,65 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", заплатит 11,65 миллионов евро за налоговое мошенничество, информирует El Mundo.
27-летний колумбиец, в 2014 году переехавший в Испанию, не указал себя как резидента этой страны и не стал уплачивать часть налогов. Налоговая инспекция утверждает, что хавбек обязан выплатить налоги в полном объеме, поскольку большая часть его экономической активности в 2014 году была связана именно с Испанией.
В итоге Хамесу придется заплатить 11,65 миллиона евро.
"Спорт-Экспресс"
27-летний колумбиец, в 2014 году переехавший в Испанию, не указал себя как резидента этой страны и не стал уплачивать часть налогов. Налоговая инспекция утверждает, что хавбек обязан выплатить налоги в полном объеме, поскольку большая часть его экономической активности в 2014 году была связана именно с Испанией.
В итоге Хамесу придется заплатить 11,65 миллиона евро.
"Спорт-Экспресс"
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