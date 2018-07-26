Милан Бадель может стать игроком "Лацио"

Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель , который попал в сферу трансферного интереса "Зенита" может перейти в итальянский "Лацио".По информации сайта итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, стороны в последние часы провели хорошую работу в плане заключения сделке о переходе хавбека.Сообщается, что хорватский футболист уже готов подписать контракт с римским клубом.Бадель играл в "Фиорентине", а после ухода из клуба стал свободным агентом.