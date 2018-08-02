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Лассана Диарра завершил карьеру в сборной Франции

Полузащитник "ПСЖ" Лассана Диарра объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

"Для меня история в сборной Франции уже давно закончилась. Я пытаюсь внести свой вклад в успехи "ПСЖ". Я доволен своим приключением во французской команде", - цитирует футболиста beIN Sports.

33-летний хавбек провел в составе сборной Франции 34 матча.
Теги: Диарра Сборная Франции
Сегодня, 00:10
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