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Крис Смоллинг может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне"

По информации Daily Express, защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг близок к переходу в "Вулверхэмптон".

Издание сообщает, что футболист уже согласовал контракт с вернувшимся в премьер-лигу клубом.

Теперь "Вулверхэмптону" нужно договориться с "МЮ" по сумме трансфера. Контракт Смоллинга с "МЮ" рассчитан до лета 2019 года.
Теги: Смоллинг Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Сегодня, 12:53
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