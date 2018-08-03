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Сегодня Понтус Вернблум подпишет контракт с ПАОК. Шведа успеют заявить к матчу со "Спартаком"

Экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум продолжит карьеру с ПАОК.

СЭ сообщает, что сегодня 32-летний швед встретится с руководством греческого клуба и подпишет трехлетний контракт. По его условиям хавбек будет получать 2 миллиона евро за год.

Скандинава должны успеть заявить для участия в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, где ПАОК встретится с московским "Спартаком".
Теги: Вернблум ПАОК ЦСКА Спартак
Сегодня, 11:36
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№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:45) #
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В районе Тушонкино резко подорожал вазелин)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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