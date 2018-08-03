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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Шахтер" проиграл киевскому "Динамо"
Киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло "Шахтер" - 1:0.
Чемпионат Украины
3-й тур
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0
Гол: Вербич, 64 (1:0).
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Шепелев (Гармаш, 62), Сидорчук (Андриевский, 73), Буяльский (Че Че, 84), Вербич, Цыганков, Беседин.
"Шахтер": Пятов, Данченко, Ракицкий, Хочолава, Исмаили, Марлос, Патрик, Степаненко (Фернанду, 76), Коваленко (Майкон, 89), Тайсон (Тотовицкий, 86), Мораес. Предупреждения: Хочолава, 30. Исмаили, 51. Степаненко, 55. Буяльский, 57.
Чемпионат Украины
3-й тур
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0
Гол: Вербич, 64 (1:0).
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Шепелев (Гармаш, 62), Сидорчук (Андриевский, 73), Буяльский (Че Че, 84), Вербич, Цыганков, Беседин.
"Шахтер": Пятов, Данченко, Ракицкий, Хочолава, Исмаили, Марлос, Патрик, Степаненко (Фернанду, 76), Коваленко (Майкон, 89), Тайсон (Тотовицкий, 86), Мораес. Предупреждения: Хочолава, 30. Исмаили, 51. Степаненко, 55. Буяльский, 57.
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