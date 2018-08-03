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"Шахтер" проиграл киевскому "Динамо"

Киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины обыграло "Шахтер" - 1:0.

Чемпионат Украины

3-й тур

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 1:0

Гол: Вербич, 64 (1:0).

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Шепелев (Гармаш, 62), Сидорчук (Андриевский, 73), Буяльский (Че Че, 84), Вербич, Цыганков, Беседин.

"Шахтер": Пятов, Данченко, Ракицкий, Хочолава, Исмаили, Марлос, Патрик, Степаненко (Фернанду, 76), Коваленко (Майкон, 89), Тайсон (Тотовицкий, 86), Мораес. Предупреждения: Хочолава, 30. Исмаили, 51. Степаненко, 55. Буяльский, 57.
Теги: Шахтер Динамо Киев
Сегодня, 21:19
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(1)
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пора цыгана возвращать.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (4)
online

5 поражений от Динамо и 1 ничья в последних 6 играх чемпионата. Фонсека и близко не Луческу. При Мирче такой уйни не было
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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