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Бастиан Швайнштайгер отметился голом с 35-ти метров

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер отметился голом в матче Главной лиги футбола (MLS) против "Реал Солт-Лейк".

На 49-й минуте игры немец отважился на дальний удар из-за пределов штрафной. Отправленный им мяч с 35-ти метров эффектно залетел в ворота соперника, а счет на табло стал 1:1. Матч закончился поражением "Чикаго Файр" со счетом 1:2.

Теги: Швайнштайгер
Сегодня, 16:03
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