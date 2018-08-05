Бастиан Швайнштайгер отметился голом с 35-ти метров

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер отметился голом в матче Главной лиги футбола (MLS) против "Реал Солт-Лейк".На 49-й минуте игры немец отважился на дальний удар из-за пределов штрафной. Отправленный им мяч с 35-ти метров эффектно залетел в ворота соперника, а счет на табло стал 1:1. Матч закончился поражением "Чикаго Файр" со счетом 1:2.