Поль Погба сообщил свои партнерам по "МЮ" о желании уйти из клуба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет покинуть клуб этим летом.О своем желании уйти 25-летний полузащитник уже сообщил партнерам по команде.Ранее появилась информация, что на игрока претендует "Барселона", однако "МЮ" категорически отказался вступать по нему в переговоры.