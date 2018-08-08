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Поль Погба сообщил свои партнерам по "МЮ" о желании уйти из клуба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет покинуть клуб этим летом.

О своем желании уйти 25-летний полузащитник уже сообщил партнерам по команде.

Ранее появилась информация, что на игрока претендует "Барселона", однако "МЮ" категорически отказался вступать по нему в переговоры.

Daily Mail
Теги: Погба Моуринью Манчестер Юнайтед Барселона
Сегодня, 10:05
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