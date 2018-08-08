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Юрий Васильков: у Головина есть все шансы восстановиться к сентябрьским матчам сборной России

Бывший врач сборной России и "Спартака" Юрий Васильков, считает, что 22-летний хавбек и "Монако" Александр Головин восстановится к сентябрьским матчам нашей национальной команды – в Лиге наций с Турцией (7-е) и товарищескому с Чехией (10-е).

"Если Головин говорит, что операция не потребуется, значит, что связки не разорваны, возможно речь идет о микронадрыве. Если анатомическая целостность связок сохранена, то можно вернуться в строй и раньше, чем через месяц. Это очень распространенное повреждение в футболе, но у каждого оно индивидуально. Есть все шансы, что Александр успеет подойти к сентябрьским встречам сборной, но играть будет в специальном фиксаторе", - цитирует Василькова "Спорт-Экспресс".
Теги: Головин Монако
Сегодня, 18:15
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№2 Написал: desshyshkov (Сегодня, 18:47) #
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Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:26) #
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Зачем. Дайте парню нормально восстановиться. Франция это не с Аравией класс показывать.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
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