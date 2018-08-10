Златко Далич останется главным тренером сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич останется на своем посту."Мы решили все проблемы. С нетерпением жду новых вызовов", — передает слова Далича пресс-служба Федерации футбола Хорватии.Официальное подписание нового соглашения между сторонами состоится на следующей неделе."Я рад, что мы открыто обсудили те вещи, которые можно улучшить в будущем. Вместе мы пойдем к новым победам", — сказал президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер.