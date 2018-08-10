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Налоговые органы Испании вернули Роналду более 2 млн евро

Налоговая служба Испании вернула форварду туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду более € 2 млн, информирует интернет-портал Marca.

Таким образом был снижен штраф в размере € 18,8 млн, который был одобрен в рамках соглашения налоговиков с 33-летним португальцем по делу об уклонении от уплаты налогов. Деньги были возвращены Роналду, поскольку, как считает налоговая служба, они уже были уплачены в виде НДС.

Роналду на данный момент выплатил € 13,4 млн штрафа. Ранее бывший форвард мадридского "Реала" признал вину в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год. Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании.

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду
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