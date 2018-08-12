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На первый гол за "Ювентус" Роналду потребовалось 7 минут (видео)

Главная команда "Ювентуса" разгромила молодёжку клуба в традиционном предсезонном матче со счётом 5:0. Первый мяч забил звёздный новичок "старой синьоры" Криштиану Роналду, реализовавший выход 1 на 1 после передачи Федерико Бернардески. Криштиану провёл на поле только первый тайм - в перерыве его заменил Марио Манджукич.



"Ювентус" – "Ювентус Б" - 5:0 (4:0)

Голы: Роналду, 8, Капеллини (АГ), 18, Дибала, 31, 40, Маркизио, 54

"Ювентус": Щесны (Перин, 25, Пинсольо, 46), Бонуччи, Кьеллини (Ругани, 25), Алекс Сандро (Беруатто, 46), Джан (Пьянич, 46), Бентанкур (Маркизио, 46), Бернардески (Фагьоли, 46), Дибала, Дуглас Коста (Хедира, 46), Криштиану Роналду (Манджукич, 46).
Теги: Ювентус Роналду
Сегодня, 21:15
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№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:42) #
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против молодежки играли то!!! пока еще не показатель, но я согласен ранее с коментом
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Талантливый человек, талантлив везде...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 21:27) #
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ждем что в чемпионате италии станет лучшим бомбардиром , ну и про лч не забудет)))
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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