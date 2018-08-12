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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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На первый гол за "Ювентус" Роналду потребовалось 7 минут (видео)
Главная команда "Ювентуса" разгромила молодёжку клуба в традиционном предсезонном матче со счётом 5:0. Первый мяч забил звёздный новичок "старой синьоры" Криштиану Роналду, реализовавший выход 1 на 1 после передачи Федерико Бернардески. Криштиану провёл на поле только первый тайм - в перерыве его заменил Марио Манджукич.
"Ювентус" – "Ювентус Б" - 5:0 (4:0)
Голы: Роналду, 8, Капеллини (АГ), 18, Дибала, 31, 40, Маркизио, 54
"Ювентус": Щесны (Перин, 25, Пинсольо, 46), Бонуччи, Кьеллини (Ругани, 25), Алекс Сандро (Беруатто, 46), Джан (Пьянич, 46), Бентанкур (Маркизио, 46), Бернардески (Фагьоли, 46), Дибала, Дуглас Коста (Хедира, 46), Криштиану Роналду (Манджукич, 46).
"Ювентус" – "Ювентус Б" - 5:0 (4:0)
Голы: Роналду, 8, Капеллини (АГ), 18, Дибала, 31, 40, Маркизио, 54
"Ювентус": Щесны (Перин, 25, Пинсольо, 46), Бонуччи, Кьеллини (Ругани, 25), Алекс Сандро (Беруатто, 46), Джан (Пьянич, 46), Бентанкур (Маркизио, 46), Бернардески (Фагьоли, 46), Дибала, Дуглас Коста (Хедира, 46), Криштиану Роналду (Манджукич, 46).
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