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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Алиев: я не золотой человек, но подлые журналисты сделали из меня алкоголика
Бывший полузащитник сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев обвинил журналистов в том, что они выставили его алкоголиком.
"Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но все было в рамках: я не напивался, не пил каждый день. Это все раскрутили подлые журналисты. Я не алкоголик.
Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом", — сказал Алиев.
Sport.ua
"Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но все было в рамках: я не напивался, не пил каждый день. Это все раскрутили подлые журналисты. Я не алкоголик.
Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом", — сказал Алиев.
Sport.ua
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