Александр Алиев: я не золотой человек, но подлые журналисты сделали из меня алкоголика

Бывший полузащитник сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев обвинил журналистов в том, что они выставили его алкоголиком."Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но все было в рамках: я не напивался, не пил каждый день. Это все раскрутили подлые журналисты. Я не алкоголик.Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом", — сказал Алиев.