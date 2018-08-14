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Александр Алиев: я не золотой человек, но подлые журналисты сделали из меня алкоголика

Бывший полузащитник сборной Украины, киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Александр Алиев обвинил журналистов в том, что они выставили его алкоголиком.

"Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но все было в рамках: я не напивался, не пил каждый день. Это все раскрутили подлые журналисты. Я не алкоголик.

Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом", — сказал Алиев.

Sport.ua
Теги: Алиев Динамо Киев Локомотив
Сегодня, 16:47
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:25) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Я не алкоголик.

"Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить.

Противоречия никакого не видишь?


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Насильно в рот вливали?


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:50) #
  • +1
  •  (5)
online

Как правило, ни один алкоголик не признает что он — алкоголик.
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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