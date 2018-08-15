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Зидан может возглавить самый титулованный английский клуб

По информации L’Equipe, экс-главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" под руководством Жозе Моуринью в прошлом сезоне остался без трофеев. Руководство клуба также осталось недовольно проведенной предсезонной подготовкой.

Если португалец неудачно стартует в чемпионате Англии, его уволят, а на его место пригласят Зидана.

L’Equipe
Теги: Зидан Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 13:15
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