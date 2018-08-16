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Уэсли Снейдер: Роналду силен, но для победы в Лиге чемпионов "Ювентусу" необходимо нечто большее

Экс-полузащитник "Реала" и "Интера" Уэсли Снейдер сомневается, что туринский клуб в первый год после перехода Криштиану Роналду выиграет Лигу чемпионов.

"Я не думаю, что "Ювентус" выиграет Лигу чемпионов в предстоящем сезоне. Конечно, в прошлых сезонах "Юве" отлично выступал в Лиге чемпионов, но один игрок не может все изменить: раз — и вы выигрываете Лигу чемпионов. Роналду силен, но для победы нужно нечто большее", - цитирует Снедера beIN Sports.
Теги: Снейдер Роналду Ювентус
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