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Понтус Вернблум подписал трёхлетний контракт с ПАОКом

Полузащитник Понтус Вернблум подписал контракт с греческим клубом ПАОК, передает Sport24.

Сегодня о подписании трудового соглашения, рассчитанного на три года, должно быть объявлено официально.
Теги: Вернблум ПАОК Трансферы
Сегодня, 16:34
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4
(1)
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 17:56) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
нагрел федуна на 20евролямов joy


ждем ОДНОРАЗОВУЮ ЛЧ



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Кир Мяс
настоящий подонок

это тот, кто в игре с ПАОК нагрел федуна на 20евролямов joy


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 16:37) #
  • -2
  •  (8)

ну и хорошо, этот настоящий подонок (как любил говорить Бабайка), который постоянно всех лупил локтями,
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 16:37) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
жаль.ценный был игрок для Цска
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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