"Сампдория" арендовала Сапонару у "Фиорентины" с правом выкупа за 9 млн евро

"Фиорентина" арендовала 26-летнего итальянского хавбека с правом выкупа.Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport, за выкуп Сапонары "Фиорентина" может получить 9 млн евро.