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"Сампдория" арендовала Сапонару у "Фиорентины" с правом выкупа за 9 млн евро

"Фиорентина" арендовала 26-летнего итальянского хавбека с правом выкупа.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Sky Sport, за выкуп Сапонары "Фиорентина" может получить 9 млн евро.
Теги: Сампдория Фиорентина
Вчера, 22:03
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