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Криштиану Роналду - в основе "Ювентуса" на матч против "Кьево"

Форвард Криштиану Роналду попал в стартовый состав "Ювентуса" на матч с "Кьево" и официально дебютирует за туринский клуб.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" летом из "Реала" за 100 миллионов евро.

"Ювентус": Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Жоау Канселу, Кьеллини, Куадрадо, Пьянич, Хедира, Дуглас Коста, Дибала, Роналду.
Теги: Ювентус Роналду Кьево
Сегодня, 18:21
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(1)
№2 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Сразу завоевал место в основе, ну молоток..)))


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а состав то где?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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