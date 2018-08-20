Арендованный у "Милана" Андре Силва сделал хет-трик в первом же матче за "Севилью"

Чемпионат Испании



1 тур



"Райо Вальекано" – "Севилья" 1:4



Голы: Васкес, 15, Силва, 31, 45+1, 79, Эмбарба, 85 (пен.)

Купленный "Миланом" год назад за 38 миллионов евро нападающий Андре Силва не оправдал надежд и после прихода в команду Гонсало Игуаина был отправлен в аренду в "Севилью". В новом клубе 22-летний нападающий стартовал с хет-трика, который принёс андалусийцам победу над "Райо Вальекано".: Гарсия, Тито, Ба, Дорадо, Амат, Морено, Посо (Адвинкула, 76), Медран (Герра, 68), Какута, Трехо, Эмбарба: Вацлик, Эскудеро (Видаль, 61), Гомес, Кьер, Меркадо, Навас, Меса, Банега (Амаду, 70), Сарабия (Мурьель, 77), Васкес, Силва: Посо, 12