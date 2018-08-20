Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Арендованный у "Милана" Андре Силва сделал хет-трик в первом же матче за "Севилью"

Купленный "Миланом" год назад за 38 миллионов евро нападающий Андре Силва не оправдал надежд и после прихода в команду Гонсало Игуаина был отправлен в аренду в "Севилью". В новом клубе 22-летний нападающий стартовал с хет-трика, который принёс андалусийцам победу над "Райо Вальекано".

Чемпионат Испании

1 тур

"Райо Вальекано" – "Севилья" 1:4

Голы: Васкес, 15, Силва, 31, 45+1, 79, Эмбарба, 85 (пен.)


"Райо Вальекано": Гарсия, Тито, Ба, Дорадо, Амат, Морено, Посо (Адвинкула, 76), Медран (Герра, 68), Какута, Трехо, Эмбарба

"Севилья": Вацлик, Эскудеро (Видаль, 61), Гомес, Кьер, Меркадо, Навас, Меса, Банега (Амаду, 70), Сарабия (Мурьель, 77), Васкес, Силва

Предупреждения: Посо, 12
Теги: Милан Севилья Райо Вальекано Силва
Сегодня, 00:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.