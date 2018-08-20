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Жозе Моуринью саркастично ответил журналистке, спросившей о недостатке сплочённости в команде

Жозе Моуринью после поражения от «Брайтона» (2:3) ответил журналистке на вопрос о том, что «Манчестер Юнайтед» не хватает сплоченности.

Репортер beIN Sports изначально сказала: «Манчестер Юнайтед» – команда с большим именем. Играла ли она сегодня достойно своего имени?»

Моуринью ответил кратко: «Мы делали ошибки, и нас за них наказали».

Журналистка затем продолжила: «Кажется, было недостаточно общения, недостаточно сплоченности внутри команды. Можно ли так сказать? Даже после замен во втором тайме, качество атак, взаимопонимания…»

Португалец ответил: «Наверное, вы очень хороши в своей работе, если можете судить с трибун о сплоченности команды», - цитирует Моуринью Goal.com.
Теги: Моуринью Брайтон
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