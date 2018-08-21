После возвращения в Китай из "Барселоны" Паулиньо забил 7 мячей в 6 последних матчах

Paulinho: Last 6 Chinese Super League apps



Vs Chongqing Lifan ??

Vs Tianjin Teda ????????

Vs Guangzhou R&F F.C. ??????

Vs Changchun Yatai ?

Vs Henan Jianye ??

Vs Tianjin Quanjian ????????



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После чемпионата мира полузащитник сборной Бразилии рвёт и мечет в китайской лиге. Оказавшийся не нужным "Барселоне" Паулиньо в 6 последних матчах за "Гуанчжоу Эвергранд" забил 7 голов и отметился тремя голевыми передачами. Только в одном из них команда не смогла победить - как раз в том, где Паулиньо не произвёл результативных действий.