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После возвращения в Китай из "Барселоны" Паулиньо забил 7 мячей в 6 последних матчах

После чемпионата мира полузащитник сборной Бразилии рвёт и мечет в китайской лиге. Оказавшийся не нужным "Барселоне" Паулиньо в 6 последних матчах за "Гуанчжоу Эвергранд" забил 7 голов и отметился тремя голевыми передачами. Только в одном из них команда не смогла победить - как раз в том, где Паулиньо не произвёл результативных действий.

Теги: Паулиньо Барселона
Сегодня, 09:21
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