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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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2,3 млн человек в Италии посмотрели первый матч Криштиану Роналду за "Ювентус"
Около 2.3 миллиона человек наблюдали за первым матчем новичка "Ювентуса" Криштиану Роналду в игре с "Кьево", сообщает Football Italia.
Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей возросло на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором "Ювентус" дома разгромил "Кальяри" (3:0). Больше зрителей в истории телеканала Sky Italia смотрели только дерби "Интера" и "Ювентуса" в 2013 и 2016 годах, а также встречу "Рома" - "Ювентус" в 2015 году.
Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей возросло на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором "Ювентус" дома разгромил "Кальяри" (3:0). Больше зрителей в истории телеканала Sky Italia смотрели только дерби "Интера" и "Ювентуса" в 2013 и 2016 годах, а также встречу "Рома" - "Ювентус" в 2015 году.
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