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2,3 млн человек в Италии посмотрели первый матч Криштиану Роналду за "Ювентус"

Около 2.3 миллиона человек наблюдали за первым матчем новичка "Ювентуса" Криштиану Роналду в игре с "Кьево", сообщает Football Italia.

Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей возросло на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором "Ювентус" дома разгромил "Кальяри" (3:0). Больше зрителей в истории телеканала Sky Italia смотрели только дерби "Интера" и "Ювентуса" в 2013 и 2016 годах, а также встречу "Рома" - "Ювентус" в 2015 году.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 19:34
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№1 Написал: Николай Кузьмин (Сегодня, 20:28) #
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