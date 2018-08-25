Президент Либерии Джордж Веа наградил орденом Арсена Венгера

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер награжден орденом за вклад в развитие футбольной карьеры президента Либерии Джорджа Веа.Веа, в прошлом известный футболист, чья европейская карьера началась в 1988 году, когда игрока подписал "Монако", возглавляемый Венгером, лично наградил своего бывшего тренера.В 1995 году Веа получил "Золотой мяч", став первым и по сегодняшний день единственным африканцем, удостоенным подобной чести."Жизнь Джорджа Веа — это невероятная история, по которой можно писать книгу. Хочу сказать, что Джордж был не только потрясающим игроком, но и фантастическим человеком, а то, как я переманил его во Францию — в это вообще сложно поверить. Мы его тогда подписали за 50 тысяч фунтов. Ему понадобилось время на адаптацию, но он был амбициозен, талантлив и любил работать. Он стал невероятным игроком.У нас до сих пор с ним классные отношения. Помню, как он передал мне "Золотой мяч", когда выиграл титул лучшего игрока мира в 1995 году. На церемонии присутствовали все тренеры — Фабио Капелло, Марчелло Липпи, и они были поражены тем, что игрок в таком возрасте (Веа на тот момент было 28 лет) был способен на такой поступок.Это невероятный человек. За свою тренерскую карьеру я не видел столь исключительной истории, как у Джорджа", — цитирует Венгера The Sun.