СМИ: Неймар дал согласие на переход в "Реал"

По данным издания Football Espana, форвард "ПСЖ" Неймар станет игроком мадридского "Реала" летом 2019. "ПСЖ" может лишиться звездного футболиста из-за проблем с УЕФА. По этой же причине клуб может покинуть Мбаппе. Отмечается, что сделка по покупке Неймара обойдется "Реалу" в 300 млн евро.Бразилец перебрался во французский "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории футбола.В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 19 голов и отдал 13 голевых передач.