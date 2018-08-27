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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Красноярскому футболу - 106 лет (1)
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ЦСКА близок к покупке нападающего (18)
01:07
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
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Александр Панов: поддержим наш "Спартак" в Питере! (34)
Александр Панов: поддержим наш "Спартак" в Питере! (34)
Вчера, 23:36
"Интер" упустил победу над "Торино"
"Интер" упустил победу над "Торино"
Вчера, 23:11
Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Константин Савичев: какие-то выплаты в "Анжи" есть, но задержки по деньгам все равно идут
Вчера, 22:50
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Илья Геркус: едем дальше. Но хорошо бы разогнаться посильней (4)
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Владимир Азаров: обоих пенальти не было
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Вчера, 22:20
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"Краснодар-2" и "Томь" сыграли вничью
Вчера, 22:19
Плотность увеличивается. Обзор 8-го тура ФНЛ (5)
Плотность увеличивается. Обзор 8-го тура ФНЛ (5)
Вчера, 22:17
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Вчера, 21:33
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете" (2)
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Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив" (3)
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за "Локомотив" (3)
СМИ: Неймар дал согласие на переход в "Реал"
По данным издания Football Espana, форвард "ПСЖ" Неймар станет игроком мадридского "Реала" летом 2019. "ПСЖ" может лишиться звездного футболиста из-за проблем с УЕФА. По этой же причине клуб может покинуть Мбаппе. Отмечается, что сделка по покупке Неймара обойдется "Реалу" в 300 млн евро.
Бразилец перебрался во французский "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории футбола.
В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 19 голов и отдал 13 голевых передач.
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