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СМИ: Неймар дал согласие на переход в "Реал"

СМИ: Неймар дал согласие на переход в "Реал"

По данным издания Football Espana, форвард "ПСЖ" Неймар станет игроком мадридского "Реала" летом 2019. "ПСЖ" может лишиться звездного футболиста из-за проблем с УЕФА. По этой же причине клуб может покинуть Мбаппе. Отмечается, что сделка по покупке Неймара обойдется "Реалу" в 300 млн евро.

Бразилец перебрался во французский "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории футбола.

В прошлом сезоне нападающий провел в чемпионате Франции 20 матчей, забил 19 голов и отдал 13 голевых передач.
Теги: Неймар ПСЖ Реал
Сегодня, 10:53
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(2)
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Для развития клуба трансфер Мбаппе был бы более интересен, а для хайпа конечно Неймар самое то.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: kapronovivan (Сегодня, 12:55) #
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Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Денежное перекати-поле...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если Реал подпишет этого клоуна, то Реал развалится. Если уж так бабло жжет карман Пересу, то пусть их потратит на Канте, Азара или Кейна.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:44) #
  • +2
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Александр из Тюмени,
Да нет. Просто в сборной это одно ,а в клубе совсем другое. Нужно быть харизматичный личностью,человечище с большой буквой,чтобы блестит на чемпионате мира. Пока класс держит только рональду,и мбампе .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр из Тюмени
Судя по результату ЧМ все эти современные звезды хута переоцененная авнтюристами от футбола, если по результату ЧМ сравнить Мародона в Аргентине, Мюллер в Германии, Пеле в Бразилии, Зидан в Франции и другие ранее звезды футбола которые выигрывали с командой ЧМ.


Зубастик Роналдо,феномен.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
все что нужно знать о финансовый фэйр-плей, покупаешь игрока - имеешь проблемы, продаешь в признанный гранд и никаких проблем


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 11:09) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Судя по результату ЧМ все эти современные звезды хута переоцененная авнтюристами от футбола, если по результату ЧМ сравнить Мародона в Аргентине, Мюллер в Германии, Пеле в Бразилии, Зидан в Франции и другие ранее звезды футбола которые выигрывали с командой ЧМ.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
наверно, знатно "бубенцы" Реалу крутанул!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Статистика - огонь


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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