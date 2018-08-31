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"Монако" разорвал контракт с Траоре

Французский "Монако" объявил о расторжении контракта с нападающим Ласина Траоре. Бывший нападающий "Анжи", "Кубани" и ЦСКА стал свободным агентом.

Траоре перешел в "Монако" в 2014 году из "Анжи", но так и не смог закрепиться в команде.
Теги: Траоре Монако ЦСКА Анжи
Сегодня, 09:16
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