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Криштиану Роналду не вызван в сборную Португалии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вызван в расположение сборной Португалии на матч Лиги Наций против национальной команды Италии (10 сентября) и на товарищеский матч против сборной Хорватии (6 сентября).

Однако в команду вызван защитник "Зенита" Луиш Нету.
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 20:26
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