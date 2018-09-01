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Квинси Промес провел первую тренировку в составе "Севильи"

Новичок "Севильи" Квинси Промес принял участие в сегодняшней тренировке команды.

Это первое занятие с новой командой для голландца. Промес перешел в "Севилью" из "Спартака" за 21 миллион евро.

Теги: Промес Севилья
Сегодня, 13:22
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, Братуха! Надери всем жопы)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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