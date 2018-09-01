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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Наставник "Севильи": Промес в прекрасной форме и находится в идеальном состоянии
Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин рассказал о том, может ли новичок команды Квинси Промес дебютировать за новую команду в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Бетисом", который состоится завтра.
Напомним, голландец перешел в испанский клуб из "Спартака".
"Он уже провел с нами тренировку. Завтра мы решим, будет ли он играть. Он пока не знает игровую модель и некоторые детали схемы. Но если нам это будет необходимо, с желанием, с которым он приехал, он сможет это компенсировать. Он в прекрасной форме и находится в идеальном состоянии", - цитирует Мачина официальный сайт клуба.
Напомним, голландец перешел в испанский клуб из "Спартака".
"Он уже провел с нами тренировку. Завтра мы решим, будет ли он играть. Он пока не знает игровую модель и некоторые детали схемы. Но если нам это будет необходимо, с желанием, с которым он приехал, он сможет это компенсировать. Он в прекрасной форме и находится в идеальном состоянии", - цитирует Мачина официальный сайт клуба.
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