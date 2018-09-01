Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тренер сборной Хорватии: Роналду – эгоист. Я бы никогда не захотел видеть его в своей команде

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что считает форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду эгоистом.

"Роналду не посещает церемонию УЕФА. И те реплики о том, что Лука выиграл ее незаслуженно... Это недостойно моего комментария. Роналду – эгоист, и я бы никогда не захотел видеть его в своей команде. Он думает только самому забить, и неважно, выиграет его команда или нет", - цитирует Далича FourFourTwo.
Теги: Далич Роналду Сборная Хорватии Ювентус
Сегодня, 22:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Криштиану не хорват!ему не быть в вашей команде ,тренер златко


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Дайте этому клоуну Смолова, посмотрим, что будет петь.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:30) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Динамо» М
Криштиану знаю. А про тренера сб. Хорватии слышал когда-то!
"Ху из ху?"
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.