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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА объявила шорт-лист претендентов на приз лучшему тренеру года.

В тройку номинантов вошли Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции) и Зинедин Зидан ("Реал").

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.
Теги: Черчесов Далич Дешам Зидан
Сегодня, 17:05
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