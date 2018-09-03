Игроки сборной вышли на тренировку в накладных усах, посвящённых Черчесову (фото)

Футболисты сборной России вышли на тренировку в Новогорске в накладных усах и футболках, посвящённых главному тренеру команды Станиславу Черчесову.2 сентября Черчесову исполнилось 55 лет. На футболках специалист изображён в виде космонавта с цифрами "55" на шлеме.Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с сегодняшнего дня, 3 сентября, по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.