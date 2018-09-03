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Игроки сборной вышли на тренировку в накладных усах, посвящённых Черчесову (фото)

Футболисты сборной России вышли на тренировку в Новогорске в накладных усах и футболках, посвящённых главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

2 сентября Черчесову исполнилось 55 лет. На футболках специалист изображён в виде космонавта с цифрами "55" на шлеме.

Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с сегодняшнего дня, 3 сентября, по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.

Игроки сборной вышли на тренировку в накладных усах, посвящённых Черчесову (фото)

"Чемпионат.сом"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 18:40
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№1 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
laughing Пора уже смайлик,с усами сделать! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
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