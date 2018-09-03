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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игроки сборной вышли на тренировку в накладных усах, посвящённых Черчесову (фото)
Футболисты сборной России вышли на тренировку в Новогорске в накладных усах и футболках, посвящённых главному тренеру команды Станиславу Черчесову.
2 сентября Черчесову исполнилось 55 лет. На футболках специалист изображён в виде космонавта с цифрами "55" на шлеме.
Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с сегодняшнего дня, 3 сентября, по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.
"Чемпионат.сом"
2 сентября Черчесову исполнилось 55 лет. На футболках специалист изображён в виде космонавта с цифрами "55" на шлеме.
Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с сегодняшнего дня, 3 сентября, по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.
"Чемпионат.сом"
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