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Станислав Черчесов: не ждал такого поздравления от сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал необычное поздравление игроками национальной команды с юбилеем.

Футболисты вышли на тренировку с накладными усами и майках, посвященных 55-летию специалиста.

"Получилось необычно, я такого не ждал. Значит, команда живет своей жизнью, есть возможность пошутить и экспериментировать и, как говорится, покреативить", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:17
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ну так то прикольно получилось. И поздравили и трольнули с юмарком, дай бог в Сборной будет хороший климат и серьёзный настрой на игры
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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