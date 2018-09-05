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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии
Селекционер и бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.
"Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб! Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен. Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной" Удачи тебе, Огнен!", – написал в Фейсбуке журналист украинского журнала "Футбол" Андрей Шахов.
Именно на странице Шахова было опубликовано видео с обращением Вукоевича и Домагоя Виды, когда хорватский защитник сказал "слава Украине" по окончании матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти – 4:3). После этого случая Вукоевич был исключен из тренерского штаба.
"Спорт-Экспресс"
"Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в своей тренерский штаб! Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен. Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной" Удачи тебе, Огнен!", – написал в Фейсбуке журналист украинского журнала "Футбол" Андрей Шахов.
Именно на странице Шахова было опубликовано видео с обращением Вукоевича и Домагоя Виды, когда хорватский защитник сказал "слава Украине" по окончании матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти – 4:3). После этого случая Вукоевич был исключен из тренерского штаба.
"Спорт-Экспресс"
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