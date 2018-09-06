Сердар Таски может перейти в "Севилью"

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает AS.31-летний немец этим летом покинул московский клуб и теперь находится в статусе свободного агента.Таски играл в составе красно-белых с 2013 по 2018 год.