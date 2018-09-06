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Сердар Таски может перейти в "Севилью"

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски может продолжить карьеру в "Севилье", сообщает AS.

31-летний немец этим летом покинул московский клуб и теперь находится в статусе свободного агента.

Таски играл в составе красно-белых с 2013 по 2018 год.
Теги: Таски Севилья Трансферы
Сегодня, 17:39
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