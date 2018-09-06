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Станислав Черчесов о Дзюбе-капитане: это вытекало из логики всего. Артем – самый опытный наш футболист

Назначение нападающего Артема Дзюбы капитаном сборной России логично: он самый опытный в команде в настоящий момент, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В начале сентября Черчесов объявил, что Дзюба будет капитаном сборной России в матче Лиги наций против сборной Турции и товарищеской встрече с командой Чехии. Встреча лиги B группы 2 Лиги наций состоится на стадионе имени Шенола Гюнеша в турецком Трабзоне в пятницу.

"Это назначение вытекало из логики всего, потому что Игоря (Акинфеева) нет, (Федора) Смолова нет, (Александр) Самедов приостановил (игры за сборную), (Сергея) Игнашевича нет, поэтому Артем – самый опытный наш футболист и поэтому он будет выводить завтра команду", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
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