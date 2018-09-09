Один человек погиб в давке перед игрой Мадагаскар - Сенегал

По меньшей мере один человек погиб и 37 ранены в результате давки, которая случилась у входа на стадион в столице Мадагаскара Антананариву. Трагедия произошла перед игрой между Мадагаскаром и Сенегалом в рамках Кубка африканских наций, сообщает издание AFP.