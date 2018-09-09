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Один человек погиб в давке перед игрой Мадагаскар - Сенегал

По меньшей мере один человек погиб и 37 ранены в результате давки, которая случилась у входа на стадион в столице Мадагаскара Антананариву. Трагедия произошла перед игрой между Мадагаскаром и Сенегалом в рамках Кубка африканских наций, сообщает издание AFP.
Теги: сборная Мадагаскара сборная Сенегала
Сегодня, 17:05
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№5 Написал: Parshin (Сегодня, 17:36) #
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Ох, это в Мадагаскаре (жаль, конечно, болельщика),
а с первого раза что-то как-то показалось по заголовку,
что в давке... за автографом А.С.Дзюбы? Хорошо, что только показалось!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:33) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Страшная смерть...
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fartovij
Цитата: vermis_64
Что это за страна такая Мадаскар?


Это остров


Да ну, нах!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 17:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: vermis_64
Что это за страна такая Мадаскар?


Это остров


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Анжи
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Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:19) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что это за страна такая Мадаскар?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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