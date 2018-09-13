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Дик Адвокат в понедельник возглавит "Утрехт"

Бывший тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат возглавит «Утрехт».

Голландский клуб на своем сайте объявил, что заключил со специалистом предварительное соглашение.

В понедельник, 17 сентября, Адвокат будет официально назначен главным тренером «Утрехта».

Теги: Адвокат Утрехт
Сегодня, 09:05
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