Новости партнеров

ВАДА не отстает от Черышева по ситуации с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) продолжает рассмотрение дела по факту возможного нарушения антидопинговых правил полузащитником сборной России Денисом Черышевым.

Ранее в СМИ появилась информация, что расследование комиссии окончено.

Напомним, что в 2017 году отец хавбека Дмитрий Черышев заявил, что в "Вильярреале" игроку давали гормон роста для восстановления после травмы, однако Денис опроверг эту информацию.

ТАСС
Теги: Черышев Денис
Сегодня, 10:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.