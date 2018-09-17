Паулу Фонсека женился на украинке

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сообщил, что женился на украинке."Я женился здесь, у меня жена-украинка, и понятно, что я чувствую себя, как дома. Мне нравится, мне очень нравится жить в Киеве, мне очень нравятся люди здесь, и как я говорил, меня всегда очень хорошо принимают и уважают здесь", - сказал Фонсека в эфире программы "Великий футбол".По сообщениям украинской прессы, новой женой Фонсеки стала Екатерина Остроушко, руководитель пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова.