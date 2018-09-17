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Паулу Фонсека женился на украинке

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека сообщил, что женился на украинке.

"Я женился здесь, у меня жена-украинка, и понятно, что я чувствую себя, как дома. Мне нравится, мне очень нравится жить в Киеве, мне очень нравятся люди здесь, и как я говорил, меня всегда очень хорошо принимают и уважают здесь", - сказал Фонсека в эфире программы "Великий футбол".

По сообщениям украинской прессы, новой женой Фонсеки стала Екатерина Остроушко, руководитель пресс-службы президента "Шахтера" Рината Ахметова.
Теги: Фонсека Шахтер
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
скоро обандерится
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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