В "Барселоне" рассказали о влиянии капитанской повязки на Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, как капитанская повязка изменила форварда команды Лионеля Месси.31-летний аргентинец стал капитаном сине-гранатовых после ухода из клуба хавбека Андреса Иньесты."Месси очень счастлив здесь. Он чрезвычайно рад возможности продолжать выигрывать с «Барселоной». Лионель изменился, решившись взять на себя обязанности капитана и ответственность за команду", – приводит слова Бартомеу Onda Cero.В текущем сезоне Месси провел на поле пять матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.