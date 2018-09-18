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В "Барселоне" рассказали о влиянии капитанской повязки на Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, как капитанская повязка изменила форварда команды Лионеля Месси.

31-летний аргентинец стал капитаном сине-гранатовых после ухода из клуба хавбека Андреса Иньесты.

"Месси очень счастлив здесь. Он чрезвычайно рад возможности продолжать выигрывать с «Барселоной». Лионель изменился, решившись взять на себя обязанности капитана и ответственность за команду", – приводит слова Бартомеу Onda Cero.

В текущем сезоне Месси провел на поле пять матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 13:26
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