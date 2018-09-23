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"Манчестер Юнайтед" собирается продлить контракт с защитником Крисом Смоллингом

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать контракт с защитником Крисом Смоллингом, сообщает Daily Star.

Действующее соглашение с 28-летним англичанином рассчитано до конца этого сезона.

Смоллинг выступает за "МЮ" с 2010 года.
Теги: Смоллинг Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:16
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